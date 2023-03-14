بالفيديو هالاند يقود مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:57 م
14 مارس 2023
هالاند يقود مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
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 تأهل فريق مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نظيره لايبزيج (7-0) في ذهاب ثمن النهائي، مساء اليوم الثلاثاء14/3/2023م، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل سباعية مانشستر سيتي إيرلنج هالاند بواقع خماسية في الدقائق (22- 24- 45- 54- 57) وإلكاي جوندوجان في الدقيقة (49) وكيفين دي بروين (90).

وتأهل السيتي بتلك النتيجة إلى ربع النهائي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1).

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

 

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