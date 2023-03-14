المدعي العام الإسباني يحول قضية "برشلونة" لمكافحة الفساد

أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، مرسومًا اليوم الثلاثاء14/3/2023م، يقضي بأن يكون مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، هو المسؤول عن التحقيق في "قضية نيجريرا".

ووفقًا للمرسوم الذي صدر اليوم، ستنتقل الولاية القضائية من مكتب المدعي العام في برشلونة إلى مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، الذي سيتولى الإجراءات الخاصة بالقضية.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جارسيا أورتيز يبرر هذا القرار بـ "تعقيد الوقائع ومدى ملاءمتها من الناحية الاقتصادية وانعكاساتها العامة والأهمية الاجتماعية لها"، بحسب ما جاء في المرسوم.



وتتضمن شكوى المدعي العام، وقائع يمكن أن تشكل جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية بالمجال الرياضي.



كما تتضمن جريمة مستمرة تتعلق بالإدارة غير العادلة أو تتعلق بالاختلاس، فضلًا عن جريمة التزوير المتواصلة في وثيقة تجارية، لذلك من الآن فصاعدًا، سيتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد المسؤولية ويقود التحقيق في القضية.



وأضافت الصحيفة، أن هناك 4 مدعين عامين لمكافحة الفساد في برشلونة، ولكن في جميع الاحتمالات، سيقود التحقيق المدعي ريكاردو سانز جادي، وهو خبير في الجرائم الاقتصادية.

يشار إلى أن نادي برشلونة يواجه اتهامات بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بالليجا.