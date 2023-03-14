أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 15 مارس 2023-سعر الذهب بالريال السعودي- من المواضيع المهمة التي يجري البحث عنها عبر محركات البحث المتعددة، بعد أن واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية مكاسبها، بدعم استقرار "الثمين" عالميا عند قمة 5 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء

عالميا، استقر الذهب فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار سيليكون فالي. ويرتبط سعر الذهب في السعودية بالسوق العالمية التي تلقت دفعة قوية وغير متوقعة بواقع 2% زيادة بالأسعار.

والذهب في أسواق السعودية يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ نظراً لأن تكلفة المصنعية على كل غرام من الذهب هي الأقل بين الدول العربية، كما يدخل في تكوينه الزئبق فيجعله أكثر ليونة بما يسمح بتشكيل مشغولات ذهبية متنوعة، ويتمتع أيضاً بلون أصفر مميز ومطلوب خصوصاً من المستهلك العربي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال تعاملات صباح الأربعاء 15 مارس/ آذار الجاري إلى 230.61 ريال (61.42 دولار)، مقابل 227.59 ريال (60.62 دولار)، أمس بحسب منصة " goldprice".

وهذا هو المؤشر الرئيسي للسعر في السعودية، بينما يعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء في المحلات والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

سعر غرام 21 اليوم في السعودية

ارتفع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 اليوم ليسجل 201.79 ريال (53.74 دولار)، مقابل 199.14 ريال (53.04 دولار) بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 172.96 ريال (46.06 دولار)، مقابل 170.69 ريال (45.47 دولار) أمس.

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار المهم اليوم الأربعاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير/ شباط عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.83 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.21 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.