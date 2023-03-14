بالصور فصائل العمل الوطني والاسلامي برفح تنظم وقفة إسنادية مع الأسرى

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فصائل العمل الوطني والاسلامي برفح تنظم وقفة إسنادية مع الأسرى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:17 م
14 مارس 2023
فصائل العمل الوطني والاسلامي برفح تنظم وقفة إسنادية مع الأسرى
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