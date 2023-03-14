موعد عرض برنامج غيث 2023- تفاصيل برنامج قلبي اطمأن 2023- مع اقتراب شهر رمضان المبارك يسأل كثيرون عن موعد عرض برنامج غيث 2023، حيث أن البرنامج يحظى باهتمام بالغ وهو من بين البرامج التي لاقت إقبال كبير في العالم العربي، كما وأنه من أكثر البرامج التي يتم الحديث عنها في منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر، حيث يتم مشاركة العديد من المقتطفات الخاصة بالبرنامج، وقد حقق نجاح كبير عبر مواسمه السابقة، ونحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد عرض برنامج غيث 2023.

موعد عرض برنامج غيث 2023- تفاصيل برنامج قلبي اطمأن 2023

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن

البرنامج الذي يحبه الكثير من الأشخاص في الوطن العربي ويتابعونه بشغف برنامج قلبي اطمأن، وهو إحدى البرامج التي يتم بثها خلال شهر رمضان المبارك، وتعرض المساعدات الخيرية التي يتم تقديماه للأسر الفقيرة والأشخاص المحتاجين، حيث يتم تقديم إما مساعدات نقدية أو مساعدات أخرى مثل تقديم خدمات التعليم للأشخاص الغير قادرين عليه أو غيرها من المساعدات، وقد تم عرض البرنامج لأول مرة في العام 2018 مـ ، وحينما حظي باهتمام المشاهدين تقرر أن يتم عقد أجزاء عديدة منه ليتم بثه كل عام في شهر رمضان المبارك، وحتى يستمتع المشاهد بالبرنامج لا بد من تنزيل القنوات الناقلة له، حيث يتم عرضه بشكل حصري على قناة أبو ظبي، ويمكن تحميل القناة على التردد الآتي:

التردد : 11525.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

القمر : نايل سات.

كما ويتم عرضه على قناة نور دبي:

قناة نور دبي

تردد القناة على النايل سات: 12226

تردد لقناة على قمر البدر: 12130

27500

3/4

قناة MBC1

تردد القناة على النايل سات: 11471

27500

5/6

قناة أبوظبي

تردد القناة على النايل سات: 12467

27500

3/4

ما هي فكرة برنامج غيث

فكرة برنامج غيث تقوم على بث العديد من الحالات الإنسانية الصعبة التي عانت في حياتها من الفقر والقلة، يقوم شاب إماراتي الجنسية بتقديم البرنامج يدعى غيث لكنه لا يظهر للمتابعين، ذلك ربما حفاظاً على مشاعر تلك الأسر وليكون الهدف من البرنامج فقط تقديم المعونة وليس شيئاً آخر، كان أول موسم من برنامج غيث في العام 2018، ولا يزال يعرض في كل عام في شهر رمضان المبارك، ويكون على مدار الشهر أي عبارة عن ثلاثين حلقة.

موعد برنامج قلبي اطمأن بتوقيت مصر

وكما نعلم أن مصر تعتبر من أكبر الدول العربية كما وفيها عدد كبير جداً من السكان لذلك نجد فيها جماهير كبيرة للبرامج التلفازية ومن بين البرامج التي لها قاعدة جماهيرية كبرى في مصر برنامج قلبي اطمأن، والذي سنتعرف على موعد عرضه في مصر:

يعرض برنامج غيث قلبي اطمأن في رمضان 2023 في تمام الرابعة والعشرين دقيقة بتوقيت مصر، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وعلى قناة أبوظبي في الساعة الرابعة عصرًا.

موعد عرض برنامج غيث 2023 في العديد من الدول العربية

برنامج قلبي اطمأن أو ما يعرف ببرنامج غيث هو إحدى البرامج التي تم إنتاجها بهدف مساعدة المحتاجين، حيث يتم عرضه في شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفازية وسنوضح لكم بالآتي موعد عرض برنامج غيث 2023:

الإمارات : السابعة والنصف.

سلطنة عمان : السابعة والنصف.

السودان : الخامسة والنصف.

ليبيا : الخامسة والنصف.

تونس : الرابعة والنصف.

الجزائر : الرابعة والنصف.

المغرب : الثالثة والنصف.

موريتانيا : الثالثة والنصف.

ويبدأ البرنامج في تمام الساعة السادسة والنصف في كلٍ من الدول التالية:

الكويت.

ثم الأردن.

فلسطين.

وأيضًا سوريا.

لبنان.

وكذلك السعودية.

العراق.

مصر.

قطر.

كما والبحرين.

جزر القمر.

اليمن.

جيبوتي.

معلومات عن برنامج قلبي اطمأن

برنامج قلبي اطمأن وعند التدقيق في اسمه نستدل على أنه إحدى البرامج التي هدفها الأساسي إدخال البهجة والراحة في قلوب الكثيرين، فمن خلال ما يتم توزيعه من مساعدات عبر هذا البرنامج يتم إدخال السعادة في قلوب المحتاجين، وفي الآتي نضع لكم المزيد من المعلومات عن برنامج قلبي اطمأن:

اسم البرنامج: قلبي اطمأن.

الاسم باللغة الإنجليزية: My heart is reassured.

ثم شعار البرنامج: Qalby Etmaan.

تقديم: غيث.

البلد المنتجة: الإمارات العربية المتحدة.

لغة العمل: اللغة العربية.

عدد المواسم: أربع مواسم.

كذلك عدد الحلقات: 30 حلقة.

الإنتاج: الإمارات العربية المتحدة.

أيضًا مدة العرض: حوالي 15 دقيقة.

بث لأول مرة في: 15 مايو عام 2018.

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من هو مقدم برنامج قلبي اطمأن

وبعد أن لوحظ النجاح الباهر الذي حققه البرنامج الخيري برنامج قلبي اطمأن وهو برنامج ديني من الدرجة الأولى، يعكس الدور العظيم الذي يقدمه الشخص المقتدر لهؤلاء الأشخاص المحتاجين، والذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة من الأشخاص الأغنياء، وهناك الكثير من الأشخاص ورواد منصات التواصل الاجتماعي الراغبين في معرفة هوية مقدم برنامج قلبي اطمأن وفي الآتي معلومات عنه:

يَعرض البرنامج حالاتٍ اجتماعية واقعية يعمل شاب من الإمارات العربية المتحدة يُسمى “غيث”.

يقوم الشاب المقدم للبرنامج بتقديم المعونات للعديد من الأشخاص من مختلف الاماكن في العالم العربي منها مصر والعراق وسوريا وغيرها من البلاد.

وعلى الرغم من أنه مضى مواسم عديدة على هذا البرنامج الخيري الشهير إلى أنه لم يتم الكشف عن هوية مقدمه.

حيث تم التعمد أن يبقى مجهول الهوية، وذلك لأن الهدف من البرنامج تقديم المساعدات فقط.

كما وفي الموسم الثاني قد حرص القائمين على البرنامج بتغيير ديكور الملابس الخاصة بغيث لتقليل احتمال معرفته بين الناس.

ثم وفي إحدى الأوقات قام بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بتداول صورة توضح وجه غيث الحقيقي ولكن البعض نفوا ذلك وقالوا بأن هذه الصورة لشخص آخر.

كما وأعلن آخرين أنه لا يهم وجهه الحقيقي، بل أفعاله الحقيقية هي المقياس.

أيضًا وحتى هذه الأثناء لم يقم مقدم البرنامج بالكشف عن هويته الحقيقة بين الجماهير.

بل لا يزال متخفٍ عن الجمهور، حيث يضع غطاء على رأسه كما ولا يظهر وجهه للكاميرا.

أيضًا يظهر حاملاً حقيبة يضع فيها المساعدات التي يقوم بتوزيعها.

على الرغم من أن هوية غيث غير معروفة إلا أنه من أشهر مقدمي البرامج الخيرية في الوطن العربي.

رابط برنامج قلبي اطمأن على اليوتيوب

لكل من فاته إحدى الحلقات الخاصة بالبرنامج العربي الشهير برنامج قلبي اطمأن أصبح بالإمكان مشاهدة البرنامج عبر منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث أنه يمكن مشاهدة الحلقة كاملة وبمتعة تامة دون إعلانات، أو أية تشويشـ، كل ما على المشاهد سوى الضغط على رابط القناة وذلك من هنا.