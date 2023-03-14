قناة عبرية تزعم "قمة أمنية جديدة" تعقد في مصر خلال أيام

زعمت وسائل إعلام "الإسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء14/3/2023م، أن قمة أخرى ستعقد خلال الأيام المقبلة في مصر.

وبحسب قناة كان العبرية:" بعد قمة العقبة سيتم عقد قمة أخرى في شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة بضغط أميركي".

وفي 26 فبراير 2023، عقدت "قمة العقبة" الأمنية، تزامناً مع رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، بعد مرور 20 عاماً على انعقادها في نفس المكان، وبرعاية أميركية أيضاً، قبل أن تنهار بسبب عدم التزام "إسرائيل" بها.

وفي يونيو/ حزيران من عام 2003، استضاف الأردن، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، قمة العقبة التي جمعت الرئيس الأميركي جورج بوش، برئيسي الوزراء "الإسرائيلي أرييل شارون" والفلسطيني محمود عباس، لبحث تنفيذ خطة السلام المعروفة باسم خريطة الطريق، لكن التدهور استمر على الأرض ولم تلتزم "إسرائيل" بقرارات القمة