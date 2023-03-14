طريقة سهلة لصنع السمبوسك في شهر رمضان 2023- أفضل طريقة لف السمبوسك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، تهتم النساء بالتحضير لأكلات شهر رمضان العديدة، ويعتبر طبق السمبوسك هو من أهم المقبلات على مائدة إفطار رمضان، لذا تسعى النساء للاهتمام بطريقة عملها وصنعها لتكون وجبة لذيذة، فتبحث عبر مواقع البحث المتعددة، عن طرق لصنعها للحصول على أفضل النتائج عند لف السمبوسة.

طريقة لف السمبوسك لاستقبال رمضان

مقادير لعمل السمبوسك

لفة من عجينة السمبوسك أي نوع من الحشو المفضل مثل اللحمة المفرومة أو شاورما الدجاج أو الخضار المسلوق مثل البسلة"حسب الرغبة".

ملعقة حجم كبيرة من دقيق أبيض

2 ملعقة حجم كبيرمن الماء

طريقة لف السمبوسك

أولاً يجب تحضير عجينة السمبوسك ثم نقوم بفردها بطريقة جيدة على الرخامة.

ثم قم بتقطيعها إلى قطع متساوية بالطول ونفس الحجم.

ثم ضع مقدار ملعقة حجم صغير من الحشو المفضل مثل:اللحمة المفرومة المعصجة أو شاورما الدجاج أو الخضار المسلوق مثل البسلة، على طرف عجينة السمبوسك

ثم اطوي طرف العجينة على الحشو.

ثم قم بطوي عجينة السمبوسك للداخل مرة أخرى وبطريقة المثلث.

ثم قم بلف العجينة باتجاه المثلث مرة أخرى حتى ننتهي من طولها نهائيًا.

ثم كرر طي عجينة السمبوسك حتى ننتهي من طول العجينة وتصبح شكلها مثلث.

ثم كرر طي عجينة السمبوسك حتى نصل لنهاية الرقائق.

ثم كرر جميع الخطوات السابقة حتى ننتهي من لف كمية عجينة السمبوسك التي لدينا.

ثم قم بقليها أو شويها في الفرن بدون زيت.

ولكي تبقى السمبوسك مغلقة بعد الإنتهاء من لفها وقبل قليها.

قم بخلط ملعقتين من الماء بملعقة الدقيق في إناء صغير.

ثم قم بلصق طرف السمبوسك بالخليط.

قم بتحضير المقلاة وضع فيها زيت واتركها على النار حتى يسخن الزيت.

ثم ضع السمبوسك المحشية في الزيت مع التقليب جيداً على الوجهين حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، وصحتين وعافية.

طريقة عمل سمبوسة بالجبن

مقادير سمبوسة بالجبن

مغلف من عجينة السمبوسك الجاهزة.

علبة من مبشور جبنة الشيدر.

نصف كأس من الفلفل الأحمر الحار المفروم فرماً ناعماً.

نصف كأس من الفلفل الأخضر الحلو المفروم فرماً ناعماً.

نصف كأس من الزيتون المفروم فرماً ناعماً.

رشّة من الفلفل الحلو.

كأسان من زيت القلي.

طريقة تحضير سمبوسة بالجبن

أولاً ضع في وعاء واسع الفلفل الأحمر الحار، والزيتون والفلفل الأخضر الحلو، والجبن.

ثم أضف رشّة بسيطة من الفلفل الحلو، ثمّ قم بقلبها جيداً حتى تتجانس المقادير.

ثم ضع قليل من الحشوة على طرف شريحة من العجين.

ثم قم بلفها جيداً على شكل مثلث.

قم بدهن شريحة العجينة من الطرف بكمية قليلة من البيض المخفوق حتى لا تفتح أثناء القلي.

ثم كرر هذه العملية حتى تنفذ الكمية.

قم بتسخين الزيت في قدر عميق ثمّ قم بقلي السمبوسك حتى تتحمّر.

ثمّ ضع فوق محارم ورقية حتى تمتص الزيت الزائد، وصحتين وعافية.

طريقة تحضير السمبوسك اللحم

مقادير عجينة السمبوسك اللحم

5 أكواب من الطحين.

ملعقة حجم كبير من الملح.

8 ملاعق حجم صغير من زيت الذرة.

كوب من الماء.

مقادير حشوة اللحم

600 غرام من اللحم البقري.

حبة من البصل.

حبتان من الجزر يكون مبشور.

ملعقة حجم صغير من بهار الغراماسالا.

ربع ملعقة حجم كبير من الكمون.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان حجم صغيرتان من زيت الزيتون.

ملح "حسب الرغبة".

طريقة تحضير العجينة

مزج المقادير السابقة ما عدا الماء في وعاء عميق.

ثم قم بسكب الماء إلى المقادير الجافة بالتدريج مع العجن المستمر.

ثم اترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريباً.

طريقة تحضير الحشوة

قم بتشويح اللحم في قدر على نار متوسطة الحرارة حتى تنضج.

ثم قم بإزالة اللحم من القدر وإضافة البصل والجزر المبشور إلى القدر وتشويحهما لمدة 4 دقائق.

ثم أرجع اللحم إلى القدر مع الخضار وتنكيه المقادير.

ثم قم بسكب الماء إلى القدر واتركه على النار لمدة 4 دقائق إضافيّة.

ثم قم بتقطيع العجينة وافردها على منضدة المطبخ.

حشوة العجينة باللحم وقم بغغلاقها على شكل مثلث.

ثم ادهن مثلثات السمبوسك بالماء وترتيبها في صينية الفرن المدهونة بالقليل من الزيت.

ثم خبز السمبوسك في الفرن المسخن مسبقاً ويكون على حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، وصحتين وعافية.