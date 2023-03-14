مقاومون يستهدفون برج عسكري "إسرائيلي" شمال الخليل

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء 14/3/2023م، البرج العسكري"الإسرائيلي" شمال مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا البرج العسكري الاحتلالي على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالعبوات المتفجرة، مبينة أن خلفيات هذه العملية لم تعرف حتي اللحظة.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.