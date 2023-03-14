كندا تشدد قبضتها تجاه البنوك بعد انهيار "سيليكون فالي"

ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" نقلا عن مصادر أن

شددت الهيئة التنظيمية المصرفية في كندا، اليوم الثلاثاء، قبضتها بشأن استقرار البنوك في كندا في ظل انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.

وحسب صحيفة غلوب اند ميل، فإن الهيئة التنظيمة أبلغت البنوك بأنه انطلاقا من اليوم وحتى إشعار آخر سيتوجب تقديم تقارير بشكل يومي عن وضع السيولة. وبحسب المصادر، فإن زيادة الضوابط لا تعني وجود أي مشكلة في القطاع المصرفي.

وكشفت الصحيفة أن نائبة رئيس وزراء كندا كريستيا فريلاند اجتمعت مع رؤساء المؤسسات المالية وممثلي بنك كندا.

يشار إلى أن مكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا (OSFI)، اعلن في وقت سابق، أن السلطات قد فرضت سيطرة مؤقتة على فرع محلي لبنك "سيليكون فالي" الأمريكي المنهار.