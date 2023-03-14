بماذا نصح لاعبو ريال مدريد زميلهم "هازارد"؟!

تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عن مستقبله مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال هازارد في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "أريد اللعب بصورة أكبر، لا يزال بإمكاني لعب كرة القدم، حتى لو شك الجمهور في ذلك، هذا أمر طبيعي".

وأضاف "هناك شيء واحد فقط يمكنه أن يخرجني من الدوامة التي أعيشها، وهو خوض المباريات، أعلم أنني لن أسجل 5 أهداف في مباراتي الأولى بعد فترة طويلة من الغياب".

وتابع "أنا بحاجة إلى الوقت، لكن ليس هناك أي وقت في ريال مدريد. أرى أنني أستطيع المساهمة بشيء في التدريبات، أنا بحاجة جيدة بدنيا لكن هناك لاعبين آخرين".

ونوه "لا أطلب اللعب لمدة 90 دقيقة، لكني أشعر بأنني مفيد. في الموسم الماضي كان من الصعب التعايش مع وضعي، الآن هذا الأمر يؤثر علي بشكل أقل".

وأتم "بعض الزملاء طلبوا مني الرحيل لأنهم يرون قدراتي، لكن هذا ليس خياري، أنا مقتنع بأنني أستطيع المساهمة بشيء ما".