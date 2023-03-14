مزهر يدعو لعمل استراتيجية موحدة دعمًا لأسرانا الأبطال

أكد أ. ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، بضرورة عمل استراتيجية موحدة دعمًا لأسرنا الأبطال، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "نحو استراتيجية وطنية لحماية الأسرى لحماية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال"، نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صباح اليوم الثلاثاء بمدينة غزة.

وقال مزهر: " إنه في ظل هذه الإجراءات العقابية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، تحتاج منا العمل على تكثيف الجهود والعمل على توحيد الكل الفلسطيني من أجل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال".

وأضاف مزهر بأن الأسرى مستمرون بخطواتهم النضالية لليوم الـ (29) على التوالي رفضًا للعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال عليهم، بمنع الكانتينا والخبز وتقليل المياه وساعات الخروج للفورة وعزل الأسرى ونقل الأسرى بشكل كبير، بهدف عدم استقرار حالتهم داخل السجون الصهيونية.

مطالبًا بالتحرك دوليًا من خلال السفارات الفلسطينية بفضح انتهاكاته لأسرانا الأبطال داخل السجون الصهيونية، ومحليًا مطلوب المزيد من الجهد، والمزيد من الاستنفار والقوة لدعم أسرانا، من خلال زيادة الفعاليات.

ودعا الفصائل الفلسطينية بضرورة توسيع رقعة المشاركة الفاعلة والداعمة لأسرانا الأبطال، وإبقاء المقاومة مستعدة لنصرة الأسرى في معركتهم المطالبة بالحرية أو الشهادة، والعمل على تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال الصهيوني.