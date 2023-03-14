تحميل امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة pdf

امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة pdf ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري ستتعرفون على كامل التفاصيل بخصوص توقيت الصلوات من الفجر حتى العشاء حيث بدأ سكانها يستعدون لاستقبال هذا الشهر الكريم بكل حفاوة كبيرة لذلك ركزنا على وضعها في هذه المقالة لا سيما في ظل الاهتمام الكبير والذي تجسد في ارتفاع عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وللاطلاع أكثر على امساكية شهر رمضان 2023 القاهرة وهو على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد هذه المقدمة وضعنا لكم امساكية شهر رمضان 2023 في القاهرة وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى الوصول إلى نهاية السطر حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو عن هذا الشهر وهو .

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:39 ص 06:04 ص 12:10 م 03:38 م 06:15 م 07:45 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:38 ص 06:03 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:37 ص 06:02 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:36 ص 06:00 ص 12:09 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:34 ص 05:59 ص 12:08 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:33 ص 05:58 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:19 م 07:49 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:29 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:28 ص 05:53 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 04:26 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:22 ص 05:48 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:21 ص 05:47 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:19 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:15 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:13 ص 05:40 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:11 ص 05:39 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:07 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:06 ص 05:35 ص 12:02 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:03 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:01 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:00 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن امساكية شهر رمضان 2023 القاهرة فهي موجودة في السطور التالية .

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 القاهرة pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 القاهرة بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 القاهرة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .