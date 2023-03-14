نادي الأسير: "17"عامًا على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

يُصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ(17) على اختطاف الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ومجموعة من رفاقه من سجن أريحا وهم: (عاهد أبو غلمي، وحمدي قرعان، وباسل أسمر، ومجدي الريماوي، وياسر أبو تركي، وعمرو هميّل) ، وكان من بينهم اللواء فؤاد الشوبكي الذي أفرج عنه يوم أمس بعد أن أمضى كامل مدة حكمه البالغة (17) عامًا.

وبيّن نادي الأسير، أن الأسير سعدات (70 عاماً) من رام الله، يقضي حُكماً بالسّجن لمدة (30) عاماً وسبق أن تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل، قبل اعتقاله الحالي والمتواصل منذ عام 2006، وخلال سنوات اعتقاله واجه الحرمان لسنوات من الزيارة، وكذلك العزل الإنفراديّ، وبعد تجرتبه في العزل تمكّن سعدات من إنتاج كتاب بعنوان (صدى القيد)، تناول فيه سياسة العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال، الأسير سعدات هو أب لأربعة أبناء، وأربعة أحفاد.

أما الأسير عاهد أبو غلمي (53 عاماً) من نابلس، والمحكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، تعرض على مدار سنوات اعتقاله للحرمان من الزيارة، واستمر ذلك حتى عام 2019، الأسير أبو غلمي متزوج وله اثنان من الأبناء (ريتا وقيس)، علماً أنه تعرض للاعتقال عدة مرات قبل اعتقاله عام 2006.

فيما يقضي الأسير حمدي قرعان من رام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد، والأسير باسل أسمر من رام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد و(20) عاماً، والأسير مجدي الريماوي من رام الله، مؤبد و(80) عاماً، والأسير ياسر أبو تركي من الخليل، محكوم بالسّجن مؤبدين و(20) عاماً، والأسير عمرو هميّل من أريحا، محكوم بالسّجن المؤبد.