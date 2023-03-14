سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الثلاثاء 14-3-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتعلق بهذه الأسعار حيث رأينا وجود عمليات بحث مرتفعة على الانترنت من قبل مئات الالاف من الأشخاص من جميع المحافظات للتعرف عليها وجاءت تفاصيله على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 417,000 ، مبيع: 420,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء: 413,000 ، مبيع: 416,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 406,000 ، مبيع: 410,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 406,000 ، مبيع: 410,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 بيع وصل عند مستوى 435,429 وشراء 434,286 ليرة .

سعر عيار 22 بيع وصل عند مستوى 399,143 وشراء 398,095 ليرة .

سعر عيار 21 بيع وصل عند مستوى 381,000 وشراء 380,000 ليرة .

سعر عيار 18 بيع وصل عند مستوى 326,571 وشراء 325,714 ليرة .

سعر عيار 14 بيع وصل عند مستوى 254,000 وشراء 253,333 ليرة .

سعر عيار 12 بيع وصل عند مستوى 217,714 وشراء 217,143 ليرة .

سعر الاونصة بيع وصل عند مستوى 13,541,829 وشراء 13,506,286 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,048,000 وشراء 3,040,000 ليرة .

سعر الكيلو بيع 435,428,571 شراء 434,285,714 ليرة .

ونشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل صاغة للآخر .