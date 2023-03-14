العاروري: الاحتلال يماطل في صفقة تبادل الأسرى والتمادي في شهر رمضان لن يمر دون رد

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري اليوم الثلاثاء 14/3/2023، أن تعنت الاحتلال ومماطلته ومحاولة الهروب من إتمام صفقة تبادل الأسرى تجعل مسار المفاوضات بطيء ومتعثر بسبب مواقف متعلقة ببيئة الاحتلال، مشدداً على أن الحركة لن تستسلم لهذه المواقف، ولن تترك الأسرى تحت رحمة الاحتلال ومواقفه، وسنتخذ كل إجراء يمكننا من تحرير الأسرى.

وتابع " لن نسمح للاحتلال بالتفرد بالأسرى، وليكن واضحاً لكل من يعنيه الأمر أن أي اعتداء يمس حياة الأسرى ويمس كرامتهم سيقابل بالرد.

وبين العاروري أن محاولات الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في التقسيم الزماني والمكاني والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد، مشدداً على أن الاحتلال ألا يتوقع أن تمر محاولاته دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا.

وحذر من التمادي في عدوانه، مشددًا على أن حركة حماس تراقب من كثب خطوات الاحتلال في القدس "وصبرنا ينفد، وسنكون عند ثقة شعبنا بنا".

وقال العاروري: "إن المقاومة في الضفة في تصاعد مستمر، ولم تخبُ شعلة المقاومة فيها ، على الاحتلال ألّا يتوقع أن تمر محاولاته لوأد المقاومة دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا، ونحن نحذره من التمادي في ذلك.

وطالب بتعزيز بيئة المقاومة وحمايتها، وترك المساحة لها لتثخن في العدو ، داعياً لتشكيل لجان شعبية ميدانية موسعة في الضفة الغربية لمواجهة المستوطنين وحماية القرى والبلدات الفلسطينية.

وشدد على أن سيف القدس لم يغمد، ففي كل يوم للقدس سيف بل سيوف في الضفة الغربية، فكل أبطالنا وشهدائنا في الضفة الغربية هم سيوف للقدس، معتبراً أن هدم البيوت هي محاولة بائسة لتغيير هوية القدس وتهجير أهلها.

وأوضح أن حركة حماس على الدوام مع خيار الوحدة الوطنية وتدعم كل جهد يؤدي إلى ذلك، وقد تجاوبت الحركة مع كل المبادرات العربية والمحلية بعقل منفتح وبروح المسؤولية.

وأوضح أن الحركة تلقت دعوة لزيارة موسكو ومقابلة وزير الخارجية الروسي، وهي زيارة مهمة تعكس أهمية دور الحركة لدى أطراف دولية مهمة.

وبشأن عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، رحب وهي خطوة في الطريق الصحيح للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتصليب الموقف العربي والإسلامي في مواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.