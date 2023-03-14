بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت مراسلنا، بأن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مخيم بلدات عدة في الضفة المحتلة، وفي مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس.

١. أنس صلاح المساعيد- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٢. نور إسماعيل أبو فنار- يطا جنوب الخليل

٣. المحرر يوسف أبو اسنينة- الخليل

٤. بلال فقها- سنجل شمال رام الله

٥. عدي الضابط- القدس

٦. عمار محيسن- القدس

٧. عز الدين الفقيه- القدس

٨. أيمن علقم- القدس

٩. عيسى محمد علي- القدس

١٠. يزن سلامة- القدس

١١. نصار الكسواني- القدس

١٢. أحمد الكسواني- القدس

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل عدداً كبيراً منهم بذرائع واهية وتقتادهم إلى أماكن مجهولة.