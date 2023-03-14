المعارك تستعر في باخموت بأوكرانيا

يستعر القتال منذ أشهر بين الجيش الأوكراني ومجموعات فانغر الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي:" إن الوضع حول باخموت لا يزال صعبا، مؤكدا أن وحدات فاغنر الهجومية تتقدم من عدة اتجاهات، في محاولة لاختراق دفاعات القوات الأوكرانية والتقدم إلى أحياء وسط المدينة.

ويُشار إلى أنه بالرغم من دفاع الأوكرانيين الشرس عن هذه المدينة، الواقعة شرقي أوكرانيا، منذ بداية المعركة في أغسطس الماضي، فإنها باتت مهددة بالتطويق الشامل والحصار بعد "انسحاب تكتيكي" للقوات الأوكرانية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ:" إنه لا يستبعد أن تسقط باخموت أخيرا في الأيام المقبلة". ولكن ذلك لا يعكس بالضرورة "تحولا حقيقيا في مسار الحرب".

وتابع ستولتنبرغ بقوله "إن هذا يؤكد أنه لا يجب علينا أن نقلل من شأن روسيا، بل ينبغي مواصلة دعم أوكرانيا".