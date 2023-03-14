"الكنيست" يصادق على تعديل "قانون الانفصال".. فماذا يعني ذلك؟

ذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 14-3-2023، أنه تم المصادقة بالقراءة الأولى في "الكنيست" الصهيوني على تعديل "قانون الانفصال" القاضي باعادة احتلال مناطق تم اخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005 مثل مستوطنات جانيم وصانور وحومش.

وأوضحت المصادر، أن المصادقة على القرار، تمت الليلة الماضية، خلال الجلسة العامة للكنيست الصهيوني والتي تم فيها تمرير بند التغلب على "المحكمة العليا" الصهيونية.

ويُشار إلى أن هذا البند يقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل وسحب قوانين أساس يقرها الكنيست الصهيوني، ما سيتيح للكنيست الصهيوني إقرار المزيد من القوانين العنصرية بحق اللسطينيين.