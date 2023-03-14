مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث دهس في كندا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون، إثر حادث سير بعد أن صدمتهم شاحنة في كندا.

وأعمار حالتي الوفاة في الستينيات والسبعينيات من العمر على التوالي، بينما من بين الجرحى ثلاثة أطفال، واثنان من الجرحى في حالة خطيرة.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، ويجري التحقيق معه فيما إذا كان قد دهس الناس عمداً في بلدة أمكي شمال كيبيك.

وقالت المتحدثة باسم شرطة كيبيك، هيلين سانت بيير إن: "كل شيء يشير إلى أن هذا حدث منعزل. لم يعد هناك خطر في المنطقة ومشتبه به واحد فقط".

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية: إن شاحنة صدمت عدة أشخاص على رصيف، ثم واصلت مسافة 400 إلى 500 متر أخرى على طول الطريق، وأصابت المزيد من الناس.