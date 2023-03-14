طقس فلسطين.. منخفض جوي يضرب البلاد اليوم وهذه تفاصيله

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023: إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.