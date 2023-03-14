يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب وخاصة الذهب سوريا، وهو من الموضوعات التي تهم عدد كبير من الناس والمستثمرين والتجار، حيث يبحثون عنها بشكل مستمر ودون انقطاع.

وحرصاً منا في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا، نقدم بشكل دوري كافة التحديثات على أسعار الذهب في سوريا تبعاً للتغييرات المحلية والعالمية في أسواق الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 14-3-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر

-عيار الذهب 24 154,678 ليرة

-عيار الذهب 22 141,790 ليرة

-عيار الذهب 21 135,347 ليرة

-عيار الذهب 18 116,011 ليرة

-سعر الأوقية الذهب 4,810,493 ليرة

-سعر الجنيه الذهب 1,082,774 ليرة



