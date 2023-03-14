أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14-3-2023

تستحوذ اسعار الذهب في الاردن في هذه الأوقات على اهتمام شريحة واسعة من الناس، وخاصة من التجار والمستثمرين المقبلين علي الزواج.

ونحرص بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب الاردن، وما يطرأ عليها من تغييرات وتحديثات، حيث تهم المستثمرين والتجار ويتابعونها باستمرار، ولذلك نقوم بنقل كافة الأسعار وإن طرأ تغيير أم لا على أسعارها.

وجاءت أسعار بيع الذهب بمختلف العيارات في الأردن اليوم الثلاثاء 14-3-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالدينار

-عيار الذهب 24 43.67 دينار

-عيار الذهب 22 40.03 دينار

-عيار الذهب 21 38.21 دينار

-عيار الذهب 18 32.76 دينار

-سعر الجنيه الذهب 305.72 دينار

-سعر الأوقية الذهب 1,358 دينار



