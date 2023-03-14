موعد شهر رمضان في كندا 2023-1444

موعد رمضان 2023-1444 في كندا تشهد محركات البحث المختلفة في هذه الأثناء عمليات بحث واسعة عن موعد شهر رمضان في دولة كندا، و لا سيما أن كندا دولة ليست دولة إسلامية، الا ان بها عدد من الجالية الإسلامية، التي تهتم بمعرفة موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في كندا.

و يستعد المسلمون من كل دول العالم العربية والأجنبية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، لما فيه من الخير الكثير، و الأجواء الايمانية التي تسود خلال أيام رمضان، و يتقرب فيه المسلمون من الله تعالى بالعبادات و الاعمال الصالحة التي يتضاعف الأجر خلال أيام رمضان، و في السطور التالية يوضح لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" موعد حلول شهر رمضان المبارك في كندا 2023

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موعد شهر رمضان في كندا 2023

ووفقاً للحسابات الفلكية التي تتوافق مع الرؤية الشرعية في كثير من الأحيان، كما أنه يتم تحديد الكلمة النهائية والرسمية لبدء شهر رمضان 1444، وتوقع الأرصاد الفلكية موعد رمضان 2023 في كندا، في الثاني والعشرين من شهر مارس 2023 والذي يوافق يوم الأربعاء، والذي سيوافق هجريًا يوم 29 من شهر شعبان، وينتهي في 20 أبريل من ذات العام.