بالصور الجهاد تؤبن الشهيد المجاهد "حسام الخطيب" وسط القطاع

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، في المحافظة الوسطى حفلاً لتأبين الشهيد القائد الميداني حسام الخطيب ، والذي توفي نتيجة مرضٍ عضال.

وحضر الحفل قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، وعوائل الشهداء وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي كلمة عائلة الفقيد شكرت العائلة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس على وقفتها مع الشهيد الفقيد في مرضه وفي عزاء الفقيد وثمنت دور الحركة في مواساتها.

وتحدث القائد في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش كلمة وصف فيها مناقب الشهيد وشهداء المنطقة الوسطى وعم الشهيد وقدوته الاستشهادي البطل خالد الخطيب وتوجه بالتحية لعائلة الفقيد والمنطقة الوسطى التي تخرج الأبطال والرجال المخلصين المدافعين عن الوطن.

وقدم البطش التحية لرجال الضفة الذين يضحون ويدافعون عن أرض الضفة العزيزة ..

وفي ختام حفل التأبين، كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عائلة الشهيد الخطيب بدرع المحبة والوفاء، كما تم عرض فيديو مرئي من إنتاج الإعلام الحربي بلواء الوسطى يروي سيرة حياة المجاهد الخطيب ومشواره الجهادي المبارك.



































