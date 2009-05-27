اوباما يعيد ترتيب البنية الامنية في البيت الابيض

فلسطين اليوم-وكالات

الغى الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء الفصل بين موظفي الامن القومي وموظفي الامن الداخلي في البيت الابيض، موضحا ان دمج الجهازين سيعزز حماية الاميركيين. واعادة اوباما تنظيم بنية فريق مستشاريه بعد الاطلاع على نتائج دراسة طلب اجراءها حول افضل سبل لضمان الامن القومي ومكافحة الارهاب.

وقال في بيان "لقد درست بعناية استخلاصات هذه الدراسة وتوصياتها، واعلن عن مقاربة جديدة ستعزز امننا وحماية مواطنينا". وتابع "ان هذه القرارات تعكس واقعا جوهريا وهو ان تحديات القرن الواحد والعشرين تبتعد بشكل متزايد عن الوسائل التقليدية وتتخذ أكثر فأكثر طابعا عابرا للدول، وهي بالتالي تتطلب ردا يدمج بشكل فاعل جميع اوجه القوة الاميركية".

وسيؤدي هذا القرار الى دمج مجلس الامن القومي ومجلس الامن الداخلي التابعين للبيت الابيض بشكل تام من اجل تطبيق كل سياسات الامن الدولي والقومي. كذلك قرر اوباما انشاء اجهزة ومراكز جديدة في جهاز الامن القومي المستحدث مكلفة مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين الجديدة ولا سيما في ما يتعلق بالامن على الانترنت وتدارك عمليات ارهابية محتملة باسلحة الدمار الشامل.