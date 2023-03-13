عالم الزلازل الهولندي يغرد من جديد..ماذا قال؟

من جديد، عاد العالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس المثير للجدل، لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره تغريدة عبر حسابه في "تويتر" يتوقع فيها حدوث نشاط زلزالي كبير متوقع بين 16 و19 مارس الجاري.

وتوقع الهولندي، أن هناك تموضعا للكواكب مثيرا للاهتمام سيظهر غداً الاثنين ليتحول إلى حرج ما بين 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير بين 16-19 من الشهر الحالي.

وكشف هوجربيتس، آخر توقعاته عن الزلزال الجديد، مؤكدا أنه يتلقى الانتقادات والاتهامات بإثارة الذعر حول العالم، بعد أن حذّر مراراً من "زلزال هائل" وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الأول من مارس، بناء على حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.

وكان فرانك هاجم في تغريدات سابقة له اليوم "العلماء" الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي، معتبراً أن الادعاء بأنه تم دحض مسألة تأثير الكواكب على حركة الزلازل خاطئ ويستند إلى أسس غير علمية.

يذكر أن هذا العالم كان شغل مواقع التواصل الشهر الماضي، بعد أن توقع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير حاصداً أكثر من 50 ألف قتيل. ثم تتالت توقعاته لاحقاً، وقد أصاب بعضها.