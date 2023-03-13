مسؤولون صهاينة: إيران تُنشئ نظام إنذار ضد هجوم "إسرائيلي" واسع

تزعم مصادر في منظومة العدو الأمنية، أن إيران تعمل على إنشاء شبكة رادارات في سوريا، لاستخدامها كذراع إنذار ضد هجوم واسع لسلاح الجو “الإسرائيلي” ضد المنشآت النووية الإيرانية، وبحسب المصادر فإن الرادارات ستتمركز في المنطقة السورية.

وبحسب موقع “واللا”، فإن الإيرانيين توصلوا إلى فهم وقبول مفاده أن رؤية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، بإنشاء قواعد عسكرية وتركيز للقوات على الأراضي السورية لن تؤتي ثمارها، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات جيش العدو ضمن المعركة ما بين الحروب.

وأوضحت المصادر بأن التهريب يتم عبر سوريا أولا، ومن هناك تجري محاولات التهريب إلى مناطق مختلفة في سوريا ولبنان ووجهات أخرى، تزامنا مع اختفاء رؤية سليماني لإنشاء ميليشيات شيعية موالية لإيران في سوريا تضم عشرات الآلاف من المسلحين، يعمل الإيرانيون على تهريب بطاريات صواريخ أرض – جو لتشكيل ذراع مكمل للجاهزية لهجوم “إسرائيلي” على إيران.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد حصر خطوات الإيرانيين العام الماضي في إطار جهود إعادة اعمار الأجزاء المتبقية من سوريا، لكنه سمح لهم في إطار التحالف الاستراتيجي بتهريب أسلحة متطورة.

ورفض المسؤولون في منظومة العدو الأمنية الادعاءات بأن العدو "خفف من هجماته مؤخرا"، وأكدوا أنه كلما كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة وموثوقة، يتم تنفيذ هجوم هناك، في العام الماضي تعرضت أهداف إيرانية في سوريا للهجوم كل عشرة أيام تقريبًا في المتوسط.

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان العدو “هرتسي هاليفي” مؤخرًا محادثات مع مسؤولين كبار في جيش العدو، وأخبرهم أن التوقع والانتظار في وضع استنفار للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو في الأساس غير صحيح، لأن حملة أو معركة الجيش ضد المشروع النووي الإيراني قد بدأت في عدة أبعاد.