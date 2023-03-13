القائد النخالة يعزي القيادي خضر حبيب بوفاة شقيقه

قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، التعازي للشيخ القيادي في الحركة خضر حبيب "أبو محمد" بوفاة شقيقه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائد النخالة بالشيخ المجاهد خضر حبيب "أبو محمد"، معزياً بوفاة شقيقه الحاج أبو صبحي رحمه الله، مساء اليوم الإثنين 13/3/2023م.

وتوفي صباح أمس الأحد، شقيق القيادي حبيب الحاج/ سعد الدين محمد حبيب عن عمر ناهز الـ ( 95 عاماً ) قضاها طائعاً لله تعالى صابراً محتسباً.

قدمت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري "سرايا القدس" التعازي والمواساة من عموم آل حبيب الكرام والقيادي في الحركة، خضر حبيب، وفقاً بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للجهاد.