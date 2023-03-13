مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص شمال الخليل

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين13/3/2023م، قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب منطقة بيت زعتة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل"، مبينة أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف حتي اللحظة.

يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.