راصد جوي: الأمطار تعود بعد انقطاع طويل يومي الثلاثاء و الأربعاء

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن تعود الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستشمل محافظات الوطن الشمالية والوسطى والجنوبية بمشيئة الله لكن بغزارة وزخم متفاوت الشدة بين المناطق وبين الوقت والآخر.

و توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي وأجواء غير مستقرة.

ومن المتوقع أن تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة وجو بارد بشكل كبير.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فتبق الفرصة لسقوط أمطار متفرقة، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق شمال ووسط البلاد بمشيئة الله تعالى مع رياح نشطة في بعض الفترات وجو عاصف، و في ساعات الليل يستمر تساقط الأمطار في مناطق واسعة من البلاد.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويسود جو مستقر وغائم جزئي وبارد نسبي خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. في حين يسود جو معتدل ولطيف في المناطق الغورية. و في ساعات الليل يزداد الجو برودة خاصة في الجبال.

و يبقى الجو غائماً جزئياً يوم الجمعة، و يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود خلال النهار أجواء مشمسة الى غائمة جزئياً تتحول الى بارد بشكل كبير في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً وماطر، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود لتحوم حول المعدلات السنوية العامة لشهر آذار، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي الى غائم مع كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد في بعض الفترات. الجو سيصبح بارداً في ساعات المساء والليل. والله تعالى أعلى وأعلم.