رزمانة وامساكية شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين pdf

رزمانة شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين pdf ، ويمكن لكم من الآن التعرف على امساكية شهر رمضان في فلسطين التي توضح لكم جميع أوقات الصلوات الخمس من السحور والفجر حتى العشاء وبدأ الان الجميع من المواطنين في البحث عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف عليها فيما يستعد الأهالي بكل حفاوة كبيرة لاستقبال هذا الشهر الكريم حيث بدأوا في تزين الطرقات والشوارع مع الاستعداد للصيام وتأدية العبادات والطاعات وكل ما عليكم الان أي بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة حتى النهاية في هذه السطور التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري .

امساكية شهر رمضان 2023 غزة فلسطين

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد هذه المقدمة وضعنا لكم امساكية شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين pdf حيث يمكن لكم التعرف على جميع أوقات الصلوات وهي على النحو الآتي :_

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

الاربعاء 1 22 مارس 4:10 4:20 5:41 11:46 3:14 5:52 7:09

الخميس 2 23 4:08 4:18 5:40 11:46 3:14 5:52 7:09

الجمعة 3 24 4:07 4:17 5:39 11:46 3:15 5:53 7:10

السبت 4 25 4:05 4:15 5:37 11:45 3:15 5:54 7:11

الاحد 5 26 4:04 4:14 5:36 11:45 3:15 5:54 7:12

الاثنين 6 27 4:03 4:13 5:35 11:45 3:15 5:55 7:12

الثلاثاء 7 28 4:01 4:11 5:33 11:44 3:15 5:56 7:13

الاربعاء 8 29 4:00 4:10 5:32 11:44 3:15 5:57 7:14

الخميس 9 30 3:59 4:09 5:31 11:44 3:15 5:57 7:15

الجمعة 10 31 3:57 4:07 5:30 11:43 3:15 5:58 7:16

السبت 11 1 أبريل 3:56 4:06 5:28 11:43 3:15 5:59 7:16

الاحد 12 2 3:54 4:04 5:27 11:43 3:16 5:59 7:17

الاثنين 13 3 3:53 4:03 5:26 11:43 3:16 6:00 7:18

الثلاثاء 14 4 3:51 4:01 5:24 11:42 3:16 6:01 7:19

الاربعاء 15 5 3:50 4:00 5:23 11:42 3:16 6:01 7:20

الخميس 16 6 3:49 3:59 5:22 11:42 3:16 6:02 7:20

الجمعة 17 7 3:47 3:57 5:21 11:41 3:16 6:03 7:21

السبت 18 8 3:46 3:56 5:20 11:41 3:16 6:03 7:22

الاحد 19 9 3:44 3:54 5:18 11:41 3:16 6:04 7:23

الاثنين 20 10 3:43 3:53 5:17 11:41 3:16 6:05 7:24

الثلاثاء 21 11 3:42 3:52 5:16 11:40 3:16 6:05 7:25

الاربعاء 22 12 3:40 3:50 5:15 11:40 3:16 6:06 7:26

الخميس 23 13 3:39 3:49 5:13 11:40 3:16 6:07 7:26

الجمعة 24 14 3:37 3:47 5:12 11:40 3:16 6:07 7:27

السبت 25 15 3:36 3:46 5:11 11:39 3:16 6:08 7:28

الاحد 26 16 3:35 3:45 5:10 11:39 3:16 6:09 7:29

الاثنين 27 17 3:33 3:43 5:09 11:39 3:16 6:09 7:30

الثلاثاء 28 18 3:32 3:42 5:08 11:39 3:16 6:10 7:31

الاربعاء 29 19 3:30 3:40 5:06 11:38 3:16 6:11 7:32

الخميس 30 20 3:29 3:39 5:05 11:38 3:16 6:11 7:33



موعد شهر رمضان 2023 في فلسطين فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن تحميل امساكية شهر رمضان 2023 رام الله وغزة بصيغة pdf فهي موجودة في السطور التالية .

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 غزة وفلسطين pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .