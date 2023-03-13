الفصائل تدعو للمشاركة غدًا الثلاثاء بـ"مسيرات الغضب" دعمًا للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الاسيرة ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في “مسيرات الغضب” غداً الثلاثاء 14 مارس 2023م.

وحسب بيان الفصائل، فإن المسيرات تأتي دعمًا للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم 30 ، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم وبالتزامن مع محافظات الضفة المحتلة ومدينة القدس بتوقيت واحد .

وستكون "مسيرات الغضب" غدا الثلاثاء بعد صلاة العشاء مباشرة س 7:30 مساءاً، وستنطلق وفقًا للمناطق التالية: