الاحتلال يمدد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة

مددت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة لمدة 6 شهور جديدة، وذلك رغم وضعه النفسي الخطير. وفق ما أورده المحامي خالد زبارقة.

ويعاني مناصرة من ظروف صحية ونفسية صعبة منذ اعتقاله، حيث ترفض ما يسمى "لجنة الثلث" الإفراج عنه.

وكانت مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبيرا، قد توجهت بطلب للإفراج عن مناصرة بسبب تردي حالته الصحية، وأكدت تقارير طبية إصابته بمرض انفصام الشخصية نتيجة المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة.

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من عائلة تتكون من 10 أفراد، وهو أكبر الذكور في عائلته وله شقيقان و5 شقيقات.

وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.