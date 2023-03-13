الاحتلال يفرج عن والد الشهيد معتز الخواجا ويمدد اعتقال شقيقه

أصدرت سلطات الاحتلال ، اليوم الاثنين، قرارًا بالإفراج عن الشيخ صلاح الخواجا، والد الشهيد معتز الخواجا، وتمديد اعتقال شقيق الشهيد محمد أسبوع في تحقيق سجن عوفر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخواجا ونجله محمد، الجمعة الماضية، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه، عقب تنفيذ نجله عملية إطلاق نار بطولية في "تل أبيب" الخميس الماضي.

ونفذ الشهيد المعتز بالله الخواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، أصيب خلاها 5 مستوطنين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

والخواجا نجل القيادي في حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عامًا)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عامًا، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرًا وغرامة مالية قدرت ب4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.