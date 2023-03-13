تحميل امساكية رمضان 2023 في بورسعيد بصيغة pdf

امساكية رمضان 2023 في بورسعيد بصيغة pdf ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة بخصوص أوقات الصلوات الخمس طيلة هذا الشهر الكريم المبارك وبدأ الالاف من الأشخاص في هذه المحافظة المصرية بالبحث بشكل مفصل عن امساكية رمضان في بورسعيد 2023 لذلك قررنا نشرها في هذه المقالة ، علما أن الفريق يقدم جهودًا كبيرة عن هذا الشهر وهو شهر العبادات والصيام والطاعات وكل ما عليكم الان هو المتابعة الكاملة حتى الوصول إلى النهاية وهو التالي :

امساكية رمضان 2023 في بورسعيد

ونشير لكم في هذه الفقرة قائمة امساكية رمضان 2023 في بورسعيد وكل ما عليكم الان هو المتابعة ، وفي السطور التي تلي هذه وضعنا لكم موعد أول أيامه بالإضافة إلى رسائل التهنئة .

اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

الخميس 1 رمضان 23 مارس 04:23 ص 05:51 ص 11:57 ص 03:26 م 06:04 م 07:23 م

الجمعة 2 رمضان 24 مارس 04:22 ص 05:50 ص 11:57 ص 03:26 م 06:05 م 07:23 م

السبت 3 رمضان 25 مارس 04:21 ص 05:49 ص 11:57 ص 03:26 م 06:05 م 07:24 م

الاحد 4 رمضان 26 مارس 04:19 ص 05:48 ص 11:57 ص 03:26 م 06:06 م 07:25 م

الاثنين 5 رمضان 27 مارس 04:18 ص 05:46 ص 11:56 ص 03:26 م 06:07 م 07:26 م

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس 04:16 ص 05:45 ص 11:56 ص 03:26 م 06:07 م 07:26 م

الاربعاء 7 رمضان 29 مارس 04:15 ص 05:44 ص 11:56 ص 03:27 م 06:08 م 07:27 م

الخميس 8 رمضان 30 مارس 04:14 ص 05:43 ص 11:55 ص 03:27 م 06:09 م 07:28 م

الجمعة 9 رمضان 31 مارس 04:12 ص 05:41 ص 11:55 ص 03:27 م 06:09 م 07:29 م

السبت 10 رمضان 01 ابريل 04:11 ص 05:40 ص 11:55 ص 03:27 م 06:10 م 07:29 م

الاحد 11 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:39 ص 11:54 ص 03:27 م 06:10 م 07:30 م

الاثنين 12 رمضان 03 ابريل 04:08 ص 05:38 ص 11:54 ص 03:27 م 06:11 م 07:31 م

الثلاثاء 13 رمضان 04 ابريل 04:07 ص 05:36 ص 11:54 ص 03:27 م 06:12 م 07:32 م

الاربعاء 14 رمضان 05 ابريل 04:05 ص 05:35 ص 11:54 ص 03:27 م 06:12 م 07:33 م

الخميس 15 رمضان 06 ابريل 04:04 ص 05:34 ص 11:53 ص 03:27 م 06:13 م 07:33 م

الجمعة 16 رمضان 07 ابريل 04:02 ص 05:33 ص 11:53 ص 03:27 م 06:14 م 07:34 م

السبت 17 رمضان 08 ابريل 04:01 ص 05:32 ص 11:53 ص 03:27 م 06:14 م 07:35 م

الاحد 18 رمضان 09 ابريل 04:00 ص 05:30 ص 11:52 ص 03:27 م 06:15 م 07:36 م

الاثنين 19 رمضان 10 ابريل 03:58 ص 05:29 ص 11:52 ص 03:27 م 06:16 م 07:37 م

الثلاثاء 20 رمضان 11 ابريل 03:57 ص 05:28 ص 11:52 ص 03:27 م 06:16 م 07:38 م

الاربعاء 21 رمضان 12 ابريل 03:55 ص 05:27 ص 11:52 ص 03:27 م 06:17 م 07:38 م

الخميس 22 رمضان 13 ابريل 03:54 ص 05:26 ص 11:51 ص 03:27 م 06:18 م 07:39 م

الجمعة 23 رمضان 14 ابريل 03:53 ص 05:24 ص 11:51 ص 03:27 م 06:18 م 07:40 م

السبت 24 رمضان 15 ابريل 03:51 ص 05:23 ص 11:51 ص 03:27 م 06:19 م 07:41 م

الاحد 25 رمضان 16 ابريل 03:50 ص 05:22 ص 11:51 ص 03:27 م 06:20 م 07:42 م

الاثنين 26 رمضان 17 ابريل 03:48 ص 05:21 ص 11:50 ص 03:27 م 06:20 م 07:43 م

الثلاثاء 27 رمضان 18 ابريل 03:47 ص 05:20 ص 11:50 ص 03:27 م 06:21 م 07:44 م

الاربعاء 28 رمضان 19 ابريل 03:46 ص 05:19 ص 11:50 ص 03:27 م 06:22 م 07:45 م

الخميس 29 رمضان 20 ابريل 03:44 ص 05:18 ص 11:50 ص 03:27 م 06:22 م 07:45 م

الجمعة 30 رمضان 21 ابريل 03:43 ص 05:17 ص 11:50 ص 03:27 م 06:23 م 07:46 م.

توقيت الصلوات في رمضان 2023 في بورسعيد

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا

وفي الثالث والعشرون من مارس الجاري يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 وهذا وفق البيانات والدراسات الفلكية التي في الغالب تكون صحيحة ، وعن تحميل امساكية شهر رمضان 2023 بورسعيد بصيغة pdf فهي موجودة في السطور التالية .

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 بورسعيد pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية شهر رمضان 2023 بورسعيد بصيغة pdf وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .

رسائل تهنئة بقدوم رمضان 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى ، بَلَغَك الله الشهر وَشَرف الأمَّة بِالنَصر وأكرَمَك بِلَيلَة القدر وَأسعدَك مَدَى الدَّهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، أسأل من أهل الهلال وأرسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت بأحسن حال.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، شهر يرتفع فيه الدرجات شهر عظيم، شهر جميل، شهر يشعر المسلم بالفرحة، شهر رمضان الكريم.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

خامسا: وفي الرسالة الخامسة ، رفع الله قدرك وفرج كربك وبلغك شهر الرحمة ودمت لمن أحبك.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية شهر رمضان 2023 بورسعيد pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانتم بألف خير .