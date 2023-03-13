أفضل برامج mbc في رمضان 2023 وتفاصيلها ومواعيد العرض

أفضل برامج mbc في رمضان 2023 ومواعيد العرض- أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان المبارك 2023، والتي يحب الكثير خلاله الاستمتاع ببرامج الفضائيات المختلفة، حيث تحظى قناة mbc، بأهمية بالغة وتأخذ نصيب الأسد والصدارة في المتابعة من قبل الجمهور العربي والإسلامي، فهي تتميز ببرامج مختلفة ومتنوعة من حيث الشكل والمضمون، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على عرض أفضل برامج mbc في رمضان 2023 ومواعيد العرض.

أفضل برامج mbc في رمضان 2023

وخلال شهر رمضان المبارك، تحرص شبكة قنوات إم بي سي، على تقديم برامج شيقة ومثيرة في شهر رمضان، الذي تلفت الجماهير خلاله حول شاشة التلفزيون عقب تناول الإفطار.

وفيما يلي نقدم لكم قائمة لبرامج شهر رمضان المبارك 2023:

قائمة أسماء برامج mbc في رمضان 2023

تضم خريطة برامج قناة mbc، مجموعة رائعة من البرامج، والتي يتنوع محتواها بين برامج المقالب، والاجتماعي والديني، وهي:

برنامج قلبي اطمأن

"قلبي اطمأن" من أشهر البرامج الإنسانية في الوطن العربي، حيث يقدم غيث رحلة عطاء جديدة للعام السادس على التوالي، خلال شهر رمضان 2023.

ويستعد فريق عمل برنامج "قلبي اطمأن" لمواصلة مشواره الناجح حول العالم، لتنفيذ حزمة جديدة من أعمال الخير والدعم المتمثل في المساعدات والمبادرات والمشاريع خلال شهر رمضان 2023، مما يسهم في تعزيز الشعار الذي يرفعه البرنامج وهو "تقليل الفقر في العالم".

ومن المقرر عرض برنامج "قلبي اطمأن" على قناة mbc1" ويهدف "غيث الإماراتي" مقدم البرنامج إلى الاقتراب من حالات إنسانية صعبة، وتقديم المساعدة لها بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى.

برنامج "رامز نيفر إند"

كشف رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الذي يقدمه في موسم رمضان 2023 على قناة "mbc مصر" وقناة mbc ، وهو "رامز نيفر إند"، وجرى تصوير المقالب في المملكة العربية السعودية.

من المقرر أن يذاع برنامج رامز جلال (رامز نيفر إند) بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، في نفس الموعد الذي كان يذاع فيه مقلب رامز جلال بالأعوام السابقة.

برنامج "بالتي هي أحسن"

ينضم برنامج "بالتي هي أحسن" إلى البرامج التلفزيونية التي ستعرض في رمضان المقبل، ويقدمه الإعلامي عبدالوهاب الشهري ويستضيف الدكتور محمد بن عبد الكريم بشكل يومي خلال شهر رمضان، لمناقشة القضايا الدينية، والفقه والشريعة، ويذاع على قناة mbc.

برنامج "سين"

يقدم برنامج "سين "الإعلامي الكبير أحمد الشقيري، ويعود البرنامج في موسم جديد خلال شهر رمضان 2023.

ويعرض البرنامج عبر قناة mbc، ويرمز اسم البرنامج لـ"السؤال" وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الأول بعد أن أجاب على العديد من الأسئلة الهامة لبعض المواضيع الاجتماعية والاقتصادية.

برنامج "اللقاء من الصفر"

اللقاء من الصفر ينضم إلى قائمة برامج رمضان 2023.

يعرض البرنامج على قناة mbc، ويقدمه الإعلامي مفيد النويصر، وتعتمد فكرة البرنامج على إجراء لقاءات حوارية مع شخصيات ملهمة وأسماء لامعة في المجتمع السعودي والعالم العربي وتفاصيل قصص نجاهم وأسرار عن حياتهم.

برنامج "عطر الكلام"

أول برنامج مسابقات بالعالم لتلاوة القرآن ورفع الأذان، ويضم البرنامج في موسمه الأول مجموعة كبيرة من المشاركين من ذوي الصوت المميز من جميع أنحاء العالم، ويعرض عبر قناة mbc ،وmbc1

جدول برامج رمضان 2023 على mbc يعد شديد الثراء، ومن المتوقع أن يجذب قطاع عريض من الجمهور العربي، ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" على قناة mbc1، في تمام الرابعة والربع، أما برنامج مقالب رامز جلال الجديد والذي يحمل عنوان "رامز نيفر إند" يعرض على mbc مصر في تمام الساعة السادسة والرابع،

ومع اقتراب شهر رمضان يزداد معدل البحث عن موعد عرض برنامج "سين" تقديم الإعلامي الكبير أحمد الشقيري، والذي تقرر عرضه هذا العام قبل صلاة المغرب مباشرة على إم بي سي.

لا خلاف أن أسماء برامج إم بي سي في رمضان 2023، مثيرة وجذابة إلى حد كبير ولكن حتى كتابة هذه السطور لم تكشف قنوات mbc5 وmbc العراق عن مواعيد برامجها بشكل نهائي، وينتظر الجمهور بشغف شديدة جدول البرامج إم بي سي لأنه دائما يحمل أفكارا جريئة.