بالفيديو اشتيه يطالب المعلمين بالعودة للعمل فوراً: مايجري خطير جداً

دعا محمد اشتيه رئيس الوزراء برام الله، اليوم الاثنين 13/3/2023، المعلمين المضربين عن العمل بالعودة للدوام الدارسي، مؤكداً أن مايجري خطير جداً بحق الطلاب.

وقال اشتيه قبيل جلسة الحكومة :" قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين. كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب".

وأضاف:" لقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب. وقدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية".

واستدرك:" لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس. إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم. إنني اطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فوراً."