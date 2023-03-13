بالفيديو اشتيه يطالب المعلمين بالعودة للعمل فوراً: مايجري خطير جداً

دعا محمد اشتيه رئيس الوزراء برام الله، اليوم الاثنين 13/3/2023، المعلمين المضربين عن العمل بالعودة للدوام الدارسي، مؤكداً أن مايجري خطير جداً بحق الطلاب.
وقال اشتيه قبيل جلسة الحكومة :" قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين. كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب".
وأضاف:" لقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب. وقدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية".
واستدرك:" لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس. إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم. إنني اطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فوراً."
مستهل جلسة مجلس الوزراء 13.3.2023
مستهل جلسة مجلس الوزراء هذا الصباح: - قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين. كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب. وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب. وقدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية، لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس. إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم. إنني اطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فوراً. -يرحب مجلس الوزراء بالاتفاق السعودي الإيراني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية. ونتطلع إلى أن يُسهم هذا الاتفاق بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. -نرحب بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل، ونحييه على هذا الموقف المنسجم مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب إفريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة -نستعد اليوم وبكل سرور لاستقبال شيخ الأسرى الأخ القائد اللواء فؤاد الشوبكي بعد 17 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال، شامخاً مرفوع الراس بين أحضان شعبك وعائلتك، ولن تكتمل الفرحة إلا بتحرير كافة أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الحرية والكرامةPosted by Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية on Monday, March 13, 2023