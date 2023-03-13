ما قصة البلوجر سارة محمد التي فقدت بصرها- القصة كاملة لإصابة البلوجر سرة محمد بالعمى، بات حديث الشارع المصري والوطن العربي عن الحادث المروع الذي هز مصر، وتسبب بفقدان بصر البلوجر المصرية سارة محمد قبل نحو شهر أو أكثر بقليل، عندما كانت رفقة خطيبها، رغم كل المحاولات الطبية لاستعادة بصرها، لكن قوة الحادث الذي أدى إلى نزيف حاد بعينيها حال دون انقاذ بصرها حتى أعلن الأطباء رسميا فقدان البلوجر سارة محمد بصرها بشكل كامل، وسط تضامن واسع من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

قصة البلوجر سارة محمد

قصة البلوجر سارة محمد، تصدرت قصة البلوجر سارة محمد منصات التواصل الاجتماعي، إذ باتت حديث الشارع بسبب الحادث المروع الذي تعرضت له وتسبب بفقدان بصرها، وترك خطيبها لها وهي في مرحلة العلاج، وهو ما أثار استنكار الشارع المصري بسبب هذه القضية، ولأنها تصدرت محركات البحث قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر تفاصيل كاملة لقصة البلوجر سارة محمد التي فقدت بصرها بالكامل إثر حادث سير مؤسف وسط تخلي خطيبها عنها بعد أن أصيبت بالعمى.

بلوجر أسمها سارة محمد ، تعرضت محاولة سرقة علي الطريق الصحراوي بمصر من بلطجية واطلقوا النار عليها هي وخطيبها، أصيبت بنزيف وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين !



واضح انها مجروحة من خطيبها الي ما وصل للمستشفى ليطمئن عليها، يبدو أن جرح القلب اقسى من جروح البدن!



احسنوا الإختيار . pic.twitter.com/fe0FkUVIqh — أحمد (@ahmed22448800) February 28, 2023

بلوجر سارة محمد فقدت بصرها نهائيا

بلوجر سارة محمد فقدت بصرها نهائيا، محاولات الأطباء بإعادة البصر للبلوجر سارة محمد باءت بالفشل، إذ تم الإعلان رسميا عن إصابتها بالعمى نتيجة حادث السير المؤسف الذي تعرضت له، إذ حاولت الطواقم الطبية المختصة إعادة ولو جزء بسيط من بصر سارة محمد، لكن المحاولات كلها فشلت في ذلك، إذ شهدت الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد 12 مارس 2023، نشر الصفحة الرسمية للبلوجر سارة محمد، يتم الإعلان من خلالها أنها فقد بصرها بشكل نهائي، وهو ما أثار حزن أسرتها ومتابعيها والمقربين منها.





في شئ محزن ..



بلوجر مصرية تدعى سارة محمد ، تعرضت لمحاولة سرقة علي الطريق الصحراوي بمصر من مثلمين واطلقوا النار عليها هي وخطيبها، أصيبت بنزيف وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين وتحكي كيف خطيبها تخلى عنها 💔pic.twitter.com/DZAqlfICFK — Screen Mix (@ScreenMix) March 1, 2023

سبب إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى

سبب إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى، وفي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له البلوجر سارة محمد، فإن القصة إلى يوم الخميس الموافق 9 فبراير الماضي، وتحديداً في تمام الساعة 10 مساءً، إذ كانت تتواجد برفقة خطيبها في سيارته أثناء طريقة العودة إلى المنزل، إلا أنها فوجئت رفقة خطيبها بسيارة يقودها مجهولين يحاولوا إيقافهما بالقوة، لكنهما لم يأبها إلى التهديد المباشر لهما ولم يتوقفا، إذ تم الرصاص على سيارتهما مما أصابها بشظايا في الرأس بالإضافة إلى تعرضها للإصابة من زجاج السيارة المحطم، وبعد محاولات حثيثة لم يتمكن الأطباء من انقاذها.