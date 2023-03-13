الدولار يرتفع في لبنان بصورة كبيرة والبنك الدولي يصف الانهيار المالي بالأسوأ عالمياً

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الاثنين 13/3/2023 ارتفاعاً أمام الليرة في السوق السوداء ليقترب من عتبة الـ94 ألف ليرة.

سعر صرف الدولار سجل 93800 ليرة للبيع و93500 ليرة للشراء، وفقا للتطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء .

البنك الدولي صنف الانهيار المالي في لبنان بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر نوفمبر من العام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

الناتج الإجمالي المحلي تراجع إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب.