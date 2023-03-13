سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 13-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وسجل محرك جوجل الشهير في صبيحة هذا اليوم أكثر من خمسة آلاف عملية بحث يريد من خلالها الباحثون السوريون والمهتمون من التعرف على سعر الذهب في سوريا في التعاملات الفورية بالأسوق وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضعها بهذه المقالة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا الاثنين 13-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء: 400,000 ، مبيع: 404,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 400,000 ، مبيع: 404,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء: 404,000 ، مبيع: 406,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء: 406,000 ، مبيع : 408,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 421,714 وشراء 420,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 386,571 وشراء 385,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 369,000 وشراء 368,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 316,286 وشراء 315,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 246,000 وشراء 245,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 210,857 وشراء 210,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,115,314 وشراء 13,079,771 ليرة .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,952,000 وشراء 2,944,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 421,714,286 وشراء 420,571,429 ليرة .

ونشير إلى ان هذه الأسعار قد تختلف اسعار من محل صاغة لآخر باختلاف بسيط جدًا .