الشقاقي : دعوات لتظافر كل الجهود من أجل إنقاذ الجريح الفلسطيني

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس، أ. محمد الشقاقي اليوم الاثنين 13/3/2023 ، ان شعبنا ومنذ 55 عامًا يحيي يوم الجريح الفلسطيني؛ تكريمًا لهم وتقديرًا لتضحياتهم وآلامهم المتواصلة، ولوضع العالم أمام مسئولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبين الشقاقي ان عدد الجرحى تجاوز أكثر من 300 ألف فلسطيني بدون سبب وإذا كان هناك سبب فهو الدفاع عن الحق والوطن والشرف الفلسطيني، معتبراً ان الجرحى ليسوا فقط الضلع الثالث للمقاومة، بل الضلع الثالث لكتابة التاريخ والشرف والرفعة الفلسطينية.

وقال " لم يغادرنا وجع الجرحى لحظة فما زال الألم حاضرًا بكل أركانه، والمعاناة مستمرة ومضاعفة؛ وخاصة أسرانا الجرحى الذين يرزحون تحت سطوة الاحتلال في سجونه الظالمة، فهناك الكثير منهم يعانون آثار الرصاص ومحاولات الإعدام والقتل، بل ومنهم من يتعرض للقتل البطيء تحت عنوان الإهمال الطبي المتعمد بحقهم دون تقديم العلاج لهم.

وبين ان جرائم الاحتلال لم تقف عند الأسرى فحسب بل طالت الأسيرات الماجدات بينهن 5 أسيرات جريحات، أصعب تلك الحالات، حالة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من حروق في كافة جسدها وهي محكومة 11 عامًا.

ودعا الشقاقي إلى تظافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية وكل أحرار العالم، من أجل إنقاذ الجريح الفلسطيني، الذي يقدم فاتورة عالية جدًا من المعاناة والألم؛ حتى يشعر بأنه فخر لهذه الأمة، وليس رقمًا إضافيًا في أعداد الجرحى.