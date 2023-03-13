برومو وتفاصيل برنامج رامز جلال "رامز نيفر إند" قبل عرضه في رمضان 2023 – كما كل شهر رمضان يترقب المشاهدون على أحر من الجمر برامج شهر رمضان اليومية، أبرزها برنامج مقالب رامز جلال الذي اعتاد أن يطل فيها على المشاهدين خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث يلقى برنامجه اهتماماً كبيراً، خاصةً بعد أن نشر الفنان رامز جلال برومو برنامج "رامز نيفر إند"، حيث تسعى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لنشر برومو وتفاصيل برنامج رامز جلال "رامز نيفر إند" قبل عرضه في رمضان 2023 .

برومو وتفاصيل برنامج رامز جلال "رامز نيفر إند" قبل عرضه في رمضان 2023

واعتادت شبكة قنوات mbc، على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج خلال شهر رمضان 2023، حيث يترقب المشاهدون برنامج مقالب رامز جلال الذي يحظى بمتابعة كبيرة خلال شهر رمضان.

وكشف رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الذي يقدمه في موسم رمضان 2023 على قناة mbc مصر وقناة mbc، وهو "رامز نيفر إند".

روجت منصة شاهد الرقمية لبرنامج رامز نيفر إند عبر حسابها الرسمي بـموقع انستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، استعداد لعرضه في الموسم الرمضاني لعام 2023 عبر شاشتها.

وشاركت شاهد لبوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام والذي يكشف عن ملامح البرنامج في الموسم الجديد، وعلقت: «رامز جلال نجم اليوتيوب دا واد شقي وكمان محبوب، انتظروه في رامز_نيفر_إند، أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد على شاهد.

برومو وتفاصيل برنامج رامز جلال "رامز نيفر إند"

وفي وقت سابق، كشف النجم رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامج «رامز نيفر إند» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، مشيرا إلى استعداده لمغامرة جديدة ومقالب مع الفنانين والنجوم، خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

وشارك رامز جلال صورة البوستر الدعائي لبرنامج رامز نيفر إند عبرحسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وأظهر رامز مرتديا بدلة محمولا على ثور.

وعلق رامز جلال على البوستر الدعائي لبرنامج رامز نيفر إند قبل انطلاقه في الموسم الرمضاني لعام 2023، قائلا: «بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند، في رمضان 2023 على «MBC» مصر والله المستعان.

ظهور رامز جلال في البوستر الأول لـ"رامز نيفر إند" على ظهر ثور

وطرح رامز جلال، بوسترين لبرنامجه "رامز نيفر إند" الأول ظهر فيه، بلوك غريب كالمعتاد عليه، مرتديا بدلة باللون الذهبي، وصبغ شعره أيضًا من نفس اللون، كما ظهر محمولا على ثور، وفي يده فانوس رمضان .

ظهور رامز جلال في البوستر الثاني لـ "رامز نيفر إند" ممسكًا بسلاح

وظهر في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.