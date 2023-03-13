شــيخ الأســــرى "فؤاد الشوبكي" على موعد مع الحرية اليوم

من المقرر أن تٌفرج سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الاثنين 13/3/2023 عن شيخ الأسرى الأسير فؤاد الشوبكي 83 عاماً ، بعد 17 عاماً من الاعتقال داخل سجون الاحتلال.

وكشفت مؤسسات الأسرى والقوى ومحافظة رام الله والبيرة تفاصيل استقبال الأسير اللواء فؤاد الشوبكي في رام الله المقرر الإفراج عنه اليوم بعد 17 عاماً من الاعتقال.

ودعت مؤسسات الأسرى للمشاركة في استقبال شيخ الأسرى القائد فؤاد الشوبكي وذلك غداً الاثنين الموافق ٣/١٣ بعد وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات، ومن ثم التوجه إلى قاعة. مجمع رام الله الترويحي في ردانة لإقامة مهرجان استقبال الأخ القائد فؤاد الشوبكي.

أوضحت مؤسسات الأسرى أنه سيتم استقبال المهنئين يومي الثلاثاء، والأربعاء من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً في نفس المكان.

من هو فؤاد الشوبكي

هو فؤاد حجازي محمد الشوبكي من مواليد 12 آذار / مارس 1940 في غزة، سياسي فلسطيني وجندي برتبة قائد وعضو في حركة فتح.

يُعتبر أكبر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي لذلك أُطلق عليه لقب "شيخ الأسرى".

وُلد الشوبكي في 12 مارس 1940 في حي التفاح بمدينة غزة، حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة القاهرة، والتحق بحركة فتح وسافر معها إلى الأردن ولبنان وسوريا وتونس، متزوج وله 6 أولاد. شغل منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية، ورئيس بلدية الزهراء، والرئيس الفخري لنادي الزيتون الرياضي ونادي التفاح الرياضي، وسمح الاحتلال الإسرائيلي له بالعودة عام 1995 بعد اتفاق أوسلو بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية.

ويعد الشوبكي هو المسؤول المالي الأول في السلطة الفلسطينية، ومقرب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعضو في المجلس الثوري لفتح والمجلس العسكري للثورة الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني. في 12 أكتوبر 1997، تم تعيينه رئيسًا للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة، وفي 3 يناير 2002 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها اسم "سفينة نوح" بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة كارين إيه في البحر الأحمر.

وقال الاحتلال الإسرائيلي:" إنّ السفينة كانت تحمل أسلحة من إيران للفلسطينيين واتهمت رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات والشوبكي بحيازتها".

واتهم الاحتلال الشوبكي بأنه المصدر الرئيسي للمال وتحريك القوارب، فيما نفى الشوبكي أيّ مسؤولية عن تمويل السفينة.



