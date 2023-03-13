قتلى وجرحى بإطلاق نار في المكسيك

قُتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بحادث إطلاق نار جديد بولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

وكان ملهى ليلي شهير بالولاية مسرحاً لأعمال عنف جديدة، بعدما فتح عشرات المسلحين المجهولين النار داخل الملهى، وأودوا بحياة عشرة أشخاص، من بينهم امرأتان، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد المدعي العام لغواناخواتو بأن المسلحين وصلوا بشكل مفاجئ إلى المكان الواقع على الطريق الفيدرالي رقم 45 في منطقة سيلايا كويريتارو، وأطلقوا النار على الحاضرين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال: "لم يتم حتى الآن التعرف على أي من المسلحين، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث العنيف".

ويعد الحادث الثاني في الولاية في ظرف أقل من أربعة أشهر، بعد حادث إطلاق نار في 10 نوفمبر الماضي راح ضحيته تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء.

وتعاني الولاية الواقعة وسط المكسيك من تفشي عنف العصابات الإجرامية، وتعد الأعنف في المكسيك، حيث سجلت، في سنة 2022، 2.1 جريمة في كل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي قياسا بالمعدل الوطني البالغ 7.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة.