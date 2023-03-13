30 مفقوداً بانقلاب قاربهم قُبالة سواحل ليبيا

فقد نحو 30 مهاجراً بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.

وقال خفر السواحل في بيان صحفي: " إن عدد المهاجرين على متن القارب نحو 47 شخصاً أنقذت سفينة شحن 17 مهاجراً، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين".

هذا تستمر عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).

عبر حوالي 330 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64% عن العام السابق، وفقا لـ "فرونتكس"، بينما تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبًا إلى 924000.