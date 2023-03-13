طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .