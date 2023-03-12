أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13-3-2023

يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الدول العربية، وخاصة في السعودية حيث تهم أسعار الذهب شريحة كبيرة من الناس والتجار والمقبلين على الزواج.

ونقدم لكم دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السعودية وكافة التغييرات التي تطرأ عليها، حيث يتابع الكثير من الناس التحديث على أسعار الذهب وبمختلف عياراتها المتداولة.

وجاءت أسعار بيع الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 13-3-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

صعد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 225.67 ريال (60.10 دولار)، مقابل 225.61 ريال (60.10 دولار).

سعر غرام الذهب عيار21

ارتفع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 اليوم ليسجل 197.47 ريال (52.59 دولار)، مقابل 197.41 ريال (52.59 دولار) .

سعر غرام الذهب عيار 18

وصعد سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 169.26 ريال (45.08 دولار)، مقابل 169.21 ريال (45.08 دولار) أمس.

وكانت قد قفزت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة، الجمعة، مدفوعة بتراجع عائدات السندات الأمريكية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأمريكية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن.



