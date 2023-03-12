سعر الذهب في مصر عيار 21 للشراء والبيع بالمصنعية اليوم الاثنين 13-3-2023 ، ويبحث الالاف من الأشخاص من المهتمين في العديد من محافظات مصر العربية عبر الانترنت من أجل التعرف على أسعار الذهب في مصر حيث يقوم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضعها وتجديدها يوميا حتى يطلع الجميع عليها وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى النهاية .

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الاثنين 13-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 2,114 وشراء 2,126 جنيها .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 1,938 وشراء 1,949 جنيها .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,850 وشراء 1,860 جنيها .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,586 وشراء 1,594 جنيها .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,233 وشراء 1,240 جنيها .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,057 وشراء 1,063 جنيها .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 65,754 وشراء 66,110 جنيها .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 14,800 وشراء 14,880 جنيها .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,114,286 وشراء 2,125,714 جنيها .

سعر الذهب في مصر اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 1,846 جنيه وما يعادل 60.10 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 1,692 جنيه وما يعادل 55.09 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 1,615 جنيه وما يعادل 52.59 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 1,385 جنيه وما يعادل 45.08 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 1,077 جنيه وما يعادل 35.06 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 923.12 جنيه وما يعادل 30.05 دولار .

سعر الذهب عيار 9 وصل عند مستوى 692.34 جنيه وما يعادل 22.54 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 57,418 جنيه وما يعادل 1,869 دولار .

اسعار جنيه الذهب 12,924 جنيه وما يعادل 420.71 دولار .

اسعار كيلو الذهب 1,846,238 جنيه وما يعادل 60,100 دولار .

وفي ختام مقالاتنا التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في مصر عيار 21 للشراء والبيع بالمصنعية اليوم الاثنين 13-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .