يستحوذ حالياً اهتمام الكثير من المتابعين على المدة المتبقية لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث يبحث المسلمون عن موعد شهر رمضان المبارك الذي لم يتبقى عليه الكثير.

ويكثر في هذه الأوقات تساؤل الكثير من الناس عبر محركات البحث العالمية، حول كم يوم باقي على شهر رمضان المبارك لعام 1444؟.

ولذلك نقدم لكم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كم يوم باقي على شهر رمضان المبارك؟ والعد التنازلي لشهر رمضان المبارك الذي ينتظره المسلمون حول العالم بفارغ الصبر من العام لعام.

كم باقي على شهر رمضان

من المتوقع أن يكون بحسب الحسابات الفلكية، يوم الخميس 23-03-2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 ميلادي وعام 1444 هجري.

باقي 10 أيام

وبذلك يكون قد تبقى 10 أيام على حلول شهر رمضان المبارك على الأمة العربية والإسلامية.

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