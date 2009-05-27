حماس تسلم المصريين تصورها عن القوة المشتركة والانتخابات والأمن

فلسطين اليوم-غزة

أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الأربعاء أن حركته سلمت تصورها في رسالة مكتوبة للجانب المصري حول القضايا المطروحة عن القوة المشتركة وموضوع الانتخابات وعن اللجنة الفصائلية والأمن.

وقال برهوم خلال تصريحات صحفية إن مبدأ القوة المشتركة مرفوض، مؤكدا أن بناء الأجهزة الأمنية يجب أن يكون على أسس وطنية ومهنية وقانونية في الضفة وغزة وبالتزامن، موضحا انه لا مانع لدى حماس من وجود لجنة أمنية مشتركة على معبر رفح لإدارته من اجل مصلحة المواطن.

وفي موضوع الانتخابات أكد برهوم أن حركته تطالب بأن تكون على النظام المختلط 60% نسبي و40% دوائر.

وعن اللجنة الفصائلية المقترحة والتي يترأسها الدكتور سلام فياض قال برهوم: "هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيلا ولا نقبل بأي حالة جديدة برئاسة الدكتور فياض"، مشيراً إلى أن فتح رفضت هذا المقترح في الجولة الثالثة من الحوار. وأوضح أنه "ربما تعود الأمور الى النقاش عن حكومة وفاق وطني ونحن لدينا تصور كامل عنها".

واكد برهوم انه ليس لدى حماس أي مشكلة في تشكيل لجنة ميدانية مشتركة من اجل فكفكة العقد الميدانية بما فيها الاعتقال السياسي وجوازات السفر والتحويلات للعلاج بالخارج.